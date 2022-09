Dekkeundo n’a pas conservé son titre. Le champion 2021 des phases nationales de l’ONCAV a cédé la couronne à Jamono, qui décroche ainsi son premier trophée historique national.

En décrochant le trophée pour la première fois, Jamono encaisse 3 millions FCFA, un bon de deux jeux d’équipements et le trophée. Pour sa part, Dekkeundo encaisse 2 millions FCFA et un bon d’équipements de deux jeux de maillots. Chez les cadets, Jappo de Dakar, tombeur de Ndoxmi de Diourbel (1-0), est revenu dans la course après que son appel ait été confirmé par le Comité directeur de l’ONCAV mercredi, tardivement dans la soirée.

Mais, l’équipe dakaroise s’est inclinée devant Avenir de Thiès, grâce à une réalisation d’Aliou Ndiaye en première période (21′). En s’adjugeant le trophée national pour la première fois, Avenir de Thiès succède au palmarès des phases nationales à Gazelle de Dakar. L’équipe thiessoise a encaissé 1 million FCFA, en sus du trophée et des maillots. Quant à Jappo, il s’est consolé avec 500.000 FCFA et des jeux de maillots.