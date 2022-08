En août 2014, le Sénégal participait pour la quatrième fois à la coupe du monde de basket. La 17e édition qui réunissait 24 équipes dont 3 pays d’Afrique (Angola, Egypte et Sénégal qui occupaient respectivement les 3 premières places de l’AfroBasket 2013) se déroulait en Espagne du 30 août au 14 septembre 2014. Zoom sur le tournoi du Sénégal et sa première victoire en phase de poules, le 31 août 2014.

La petite histoire de cette Coupe du Monde 2014

Le Sénégal a dû verser une forte somme à la FIBA pour participer à cette compétition. On parle de plus de 300 millions de Fcfa. À l’époque, il y avait un comité de normalisation du basketball sénégalais. Serigne Mboup qui dirigeait le CNBS expliquait : « Entre 2012 et 2013 le Sénégal ne s’est pas acquitté de ses frais administratifs et autres liés à ses engagements à la Fiba. Aujourd’hui, le Sénégal est dans l’obligation de payer cette amende faute de quoi, on ne peut pas espérer participer à une quelconque manifestation de la Fiba ».

En effet, en décembre 2013, la FIBA avait suspendu le Sénégal qui avait dissolu sa fédération de basket en raison d’une mauvaise gestion pour mettre en place un CNBS. Avant cela, l’instance fédérale sénégalaise avait reçu de la FIBA une sanction pécuniaire de 300 millions de francs CFA suite à des cas de fraudes sur l’âge intervenues lors des Afrobasket U18 chez les garçons et les filles.

Les performances

Les Lions ont battu des records durant ce tournoi malgré une défaite d’entrée par la Grèce (64-87). Le Sénégal a battu à la surprise générale Porto Rico (82-75) pour sa deuxième sortie, c’était le 31 août 2014. L’exploit des Lions de Cheikh Sarr qui dirigeait l’équipe nationale masculine à l’époque portait la signature du duo Gorgui Dieng (18 points et 13 rebonds) et Mouhammad Faye (20 points). C’est une victoire historique pour le Sénégal qui n’avait encore jamais remporté un match de poule en coupe du monde. Leurs deux seuls succès concernaient des matches de classement, en 1978 face à la Chine et en 1998 contre la Corée du Sud.

Une assez bonne motivation pour le groupe qui va encore enchaîner un succès face à la Croatie (77-75). Une autre bonne prestation de Gorgui Dieng avec 27 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Appuyé cette fois-ci par le meneur Xane d’Almeida qui a servi 5 passes et 15 points dont 3 tirs primés. Les deux défaites concédées ensuite face à l’Argentine (46-81) et les Philippines (79-81) n’empêcheront pas aux Lions de se qualifier en huitièmes de finale de la coupe du monde pour la première fois dans l’histoire du basketball sénégalais. Les Lions seront stoppés dans leur élan par l’Espagne qui les élimine d’entrée au second tour (89-56). Ils terminent 16e du classement général, en plus d’être l’équipe africaine la mieux classée du tournoi.

Les 12 Lions : Thierno Niang, Xane d’Almeida, Ibrahima Thomas, Mamadou Ndoye, Mohamed Diop , Maleye Ndoye, Djibril Thiam, Mouhammad Faye, Maurice Ndour, Hamady Ndiaye, Gorgui Dieng et Alces Badji.

Le coach : Cheikh Sarr

