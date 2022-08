Libre de tout contrat depuis son départ de Hatayspor, Mame Biram Diouf débarque à Konyaspor.

L’aventure de Mame Biram Diouf et la Süper Lig de Turquie n’est donc pas encore finie, bien au contraire. Après deux très belles saisons à Hatayspor, l’attaquant sénégalais de 34 ans était libre de tout contrat cet été. Annoncé dans plusieurs endroits, il a opté sur la continuité dans le Championnat turc.

En effet, l’ancien joueur de Stoke City s’est engagé en faveur de Konyaspor pour un an plus une autre année en option. Il portera le numéro 99 avec lequel il espère sans doute avoir les mêmes standards qu’à Hatayspor. En 73 matchs de Süper Lig, Mame Biram a marqué 31 buts et délivré 8 passes décisives.

