Un temps proche d’une arrivée à Cádiz, Alfred Ndiaye ne rejoindra finalement pas ce club mais va bien débarquer en Andalousie pour s’engager en faveur de Málaga.

Trois sans après l’avoir quitté, Alfred Ndiaye va bien revenir dans le football espagnol. Mais alors qu’il était annoncé dans le viseur de Cádiz, ce ne sera finalement pas au Stade Nuevo Mirandilla que le milieu de terrain international sénégalais va débarquer puisqu’il n’a pas réussi à trouver un accord avec le pensionnaire de LaLiga.

De ce fait, c’est Málaga qui a jeté son dévolu sur le joueur de 32 ans, libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat avec Al-Shabab. Le club andalou a trouvé un accord avec lui et le signera pour un an plus une autre année en option. Le Sénégalais fera alors son retour à La Rosaleda où il a passé la saison 2018-2019.

