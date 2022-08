Il faut le dire, le Sénégal revient de loin ! Après un mauvais tournoi au Caire où l’équipe quittait la 1ere place du groupe D pour chuter à la 3e place et reversé à la 5e position du groupe F, les Lions de la Téranga ne faisaient plus peur à leurs adversaires. Mais à Monastir, c’est un autre visage du Sénégal que les équipes en lice ont découvert. Il s’est relancé pour la course aux 5 tickets du mondial grâce à une bonne préparation et un groupe soudé.

DeSagana Diop, un choix gagnant !

Il faut dire que le changement d’entraîneur a fait du bien à l’Equipe Nationale. Après la déroute au Caire, la crise qui s’en est suivie, il fallait apaiser le climat et unir les forces. La FSBB s’est attelée à cette mission en organisant un dîner pour une bonne discussion entre les joueurs et les dirigeants. Mais surtout, elle a misé sur la continuité en choisissant l’adjoint de Boniface Ndong comme entraîneur principal. Un pari gagnant !

Avec DeSagana Diop, tout semble rouler sur les roulettes. L’entraîneur mise sur la bonne vie du groupe. Dans la tanière, on peut chanter, danser mais toujours en travaillant. « Je pense que quand on est tendu, crispé, on n’arrive pas à être productif. Moi j’ai toujours été comme ainsi dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’arrive pas que l’on tape sur la table comme je l’ai fait hier. On n’avait pas fait une bonne séance. Je pense en tant que coach qu’il faut laisser les joueurs libres » faisait savoir le coach face à la presse avant de s’envoler pour la Tunisie.

Dans la salle de Monastir, le technicien est calme, ne rouspète presque jamais. C’est à la surprise générale qu’il a reçu un avertissement de l’arbitre lors du match contre le Cameroun. Pour le reste, il ne crie pas sur les joueurs et n’hésite pas à applaudir pour booster son équipe. Derrière lui, le banc faisait pareil. En choisissant Gorgui Dieng comme capitaine et Brancou Badio comme son adjoint, « Ngagne » assume la nouvelle ère de la tanière qui est de reconstruire l’équipe avec l’expérience et la jeunesse.

Le fruit d’une bonne préparation

Ngagne DeSagana Diop a eu plus de chances que ses prédécesseurs en ayant l’ensemble de ses joueurs convoqués. Les vacances obligent ! Même des joueurs non-convoqués ont pu bénéficier du stage externe permettant ainsi à la tanière d’être dans une bonne ambiance. Pour sa première à la tête de l’équipe, il a commencé le travail depuis le 1er août passé. Les Lions ont compté presque 3 semaines de préparation. Une longue période que la tanière n’avait plus eue. Et qui a permis à l’équipe de travailler, tester, corriger et mûrir.

Les matchs amicaux – un must have !

Avant le tournoi de Dakar de ce mois d’août, cela faisait exactement un an que le Sénégal n’avait pas disputé de matchs amicaux. La dernière rencontre amicale des Lions de la Téranga remonte au 22 août 2021. Le Sénégal préparait l’AfroBasket 2021 et se retrouvait avec le Kenya au Rwanda.

Depuis, plus de match de préparation sauf ceux joués avec une sélection locale ici. Les joueurs avaient à peine quelques séances d’entraînements avant de disputer les tournois à Dakar comme au Caire. Et d’ailleurs, la plupart d’entre eux n’étaient pas disponibles d’où le 2/3 lors de la 2e fenêtre et le 1/3 à la fenêtre suivante. Ainsi, pour le tournoi de Monastir, ils ont pu disputer deux matchs amicaux avec le Cap-Vert qui fait partie actuellement du TOP 5 Africain. Ces deux rencontres amicales ont permis de mettre en pratique les exercices en entraînements et de corriger les erreurs pour mieux progresser. En plus de bien gérer l’aspect physique, le Sénégal a coché vert sur toutes ces cages.

Notes des Lions

En 3 matchs disputés, les Lions ont remportés toutes les rencontres avec 232 points inscrits et 200 encaissés. C’est face au Cameroun que le Sénégal a réussit son plus gros score (90-71) soit 19 points d’écart, le duel était plus serré avec le Soudan du Sud (69-66) et la Tunisie (73-63).

Il faut dire que pour cette 4e fenêtre, le Sénégal a rencontré les grosses pointures du continent comme les Brights Stars qu’il a infligé sa première défaite, et la championne d’Afrique en titre. Et la différence est plus visible comparé aux stats des autres fenêtres. A Dakar en février passé, les Lions ont réussi 232 inscrits et 174 encaissés. Au Caire, en juillet passé, la team à Boniface réussissait 189 inscrits et 245 encaissés.

Ils ont signé les victoires du Sénégal

Si le Sénégal dispose d’un bon collectif qui a bien géré les matchs (tous les joueurs ont été sur le parquet), ces Lions ont été les plus utilisés. Le pivot Gorgui Sy Dieng a dirigé les succès du Sénégal. Le nouveau capitaine est resté constant sur ses bonnes performances. Meilleur marqueur et rebondeur des Lions, il totalise 52 points inscrits (8 tirs primés), 35 rebonds et 4 passes décisives.

Des nouveaux talents de la tanière, Mbaye Ndiaye a réussit une bonne campagne. L’ailier de 23 ans pensionnaire du club français ADA Blois a été présent sur tous les combats. Il totalise 25 points et 11 rebonds.

Très attendu pour cette fenêtre, Brancou Badio est monté en puissance durant le tournoi avec un 22 points majestueux lors du dernier match. Il totalise 50 points dont 9 tirs primés et 21 passes décisives.

Le banc du Sénégal a été aussi très productif. Il est monté en puissance. Lors du premier match, il a apporté 18 points. Face à la Tunisie, Mo Faye (7 points) et les autres ont appuyé avec 22 points sans oublier les 13 rebonds d’Ibou Faye qui est dans le 5 Majeur. Énorme, Youssou Ndoye et ses 15 points lors du dernier match permettent au banc de totaliser 34 points.

La course pour les tickets de la Coupe du Monde relancée !

Avec 3 victoires remportées et une défaite infligée au Soudan du Sud, le Sénégal a chamboulé la course à la qualification dans le groupe F. Il faudra attendre la prochaine fenêtre et dans une rude bataille pour connaître les 2 ou trois équipes qualifiées. Pour le moment, les Lions ont réussi la bonne opération de quitter la 5e place pour la 3e place. Mais aucune équipe ne peut dormir sur ses lauriers dans cette poule ou un seul point d’écart sépare les équipes de la 1ére à la 5e place (17 à 13 points). Notons que la Cote d’Ivoire est la seule équipe qualifiée pour le moment avec 7 victoires en autant de sorties et se trouve dans le groupe E.

Une qualification à domicile ?

« Les trois victoires nous font du bien. Mais comme je l’ai dit aux joueurs en vestiaires, il reste encore 3 matchs pour se qualifier. On doit rester concentré pour cela. Je pense que ce serait bien pour nous de jouer à domicile. Et on jouera à Marius Ndiaye pas au Dakar Arena » a déclaré le coach DeSagana Diop à la fin du tournoi. Pour celui qui a disputé la Coupe du Monde 2006, il voudra sans doute qualifier le Sénégal et y retourner en tant que coach.

Jouer à Dakar la dernière fenêtre de qualification est une volonté des dirigeants et même des joueurs qui ne date pas d’aujourd’hui. Mais il faut dire qu’avec cette possibilité de pouvoir se qualifier à domicile, les discussions ne devraient pas durer entre la Fédération et le Minsitére pour soumettre la candidature à la FIBA. La prochaine fenêtre se jouera les 24, 25 et 26 septembre 2023. Le Sénégal jouera les matchs retours avec les mêmes adversaires à Monastir.

