Plus ou moins mis au placard depuis le départ de Jorge Sampaoli, Pape Gueye ne manque pas de prétendants en ce mercato estival. L’ESTAC aurait tenté le coup pour accueillir le milieu de terrain des Lions en prêt mais sans succès.

Pape Gueye n’est plus ce joueur indiscutable qu’il était jusqu’à la saison dernière à l’Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée de Tudor, l’international sénégalais n’a pu discuter que 12 minutes cette saison. Un sort qui pousse des clubs intéressés à se renseigner sur sa situation.

Selon les informations de L’Equipe, l’ESTAC se serait activé en coulisses pour tenter d’avoir l’ancien du Havre pour un prêt. Mais le Sénégalais n’a pas voulu considérer cette piste et a, tout de suite rejeter l’offre de Troyes. On n’ira pas plus loin dans ce dossier, nous précise la source.

