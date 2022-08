Au terme du tournoi de Monastir, le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, a fait le point et s’est projeté sur la 5ème et dernière fenêtre. Il a aussi évoqué la question des primes des Lions.

«Dans notre for intérieur, c’était l’objectif visé. On était dos au mur après le tournoi d’Alexandrie. En interne, on s’était dit qu’il fallait gagner les 3 matchs pour se repositionner. C’est chose faite. C’était un défi. Les résultats ont montré qu’on a fait le bon choix en nommant Ngagne à la tête de l’équipe. Il a disputé en si peu de temps 6 matchs, ponctués par des succès. C’est un bon collaborateur. Il nous a soumis un bon plan de préparation et on a vu les résultats. Je suis satisfait de son comportement ainsi que de celui de l’équipe. Je pense qu’on peut tout obtenir dans la discipline et le travail. L’objectif est d’organiser la fenêtre de février pour mettre toutes les chances de notre côté et se qualifier. Je vais en parler au ministre des Sports. C’est une bonne opportunité pour se qualifier. Les joueurs avaient soumis une requête pour qu’on revoie la prime de victoire (match gagné) qui est à 500 000 francs et autant pour la prime de participation. Les joueurs ont demandé une hausse d’un million pour les matchs gagnés. J’ai soumis ça à la tutelle qui est d’accord. On va mettre ça comme prime de qualification à la Coupe du monde. Cela pourrait être un bon stimulant pour les joueurs».