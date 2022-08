Écarté au Royal Antwerp par Mark van Bommel, Abdoulaye Seck serait proche de trouver une belle porte de sortie pour son avenir.

Arrivé au Royal Antwerp l’été 2018 et au bout de quatre saisons ponctuées par 94 matchs, 6 buts et 4 passes décisives, Abdoulaye Seck va quitter le club belge cet été. Pour cause, malgré ses prestations jugées à la hauteur depuis qu’il a débarqué sur l’Escaut de la Belgique, le défenseur international sénégalais de 30 ans ne rentre pas dans les plans de Mark van Bommel cette saison.

Depuis la fin de la préparation estivale, l’ancien joueur du Casa Sports est écarté du groupe professionnel par l’entraîneur néerlandais et ne s’entraîne qu’avec la réserve. Mais malgré cette mise à l’écart, le Champion d’Afrique jouit toujours d’une belle cote dans le marché. Et ses qualités de défenseur central ont peut-être donné de bonnes idées à un club de Ligue des Champions.

En effet, Abdoulaye Seck devrait s’engager en faveur du Maccabi Haïfa. Il devrait prochainement passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec le club israélien. Ainsi, le Mbourois découvrirait bien évidemment la prestigieuse Ligue des Champions, et ne le fera pas contre n’importe qu’elles équipes puisque le Maccabi se retrouve dans un groupe attractif avec le PSG, la Juventus et Benfica.

