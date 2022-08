Lors de cette 1 journée de cette 2 phase qui s’est jouée ce week-end, si la hiérarchie a été tant soit peu respectée dans la poule A, elle a été complètement bouleversée dans la poule B.

Dans la poule A, Mamelles a remporté son premier match face à Plateau (3-1) pour s’adjuger la 1ère place du groupe. Dans l’autre match entre Yoff et Ngor, il a fallu recourir aux prolongations pour départager les deux équipes. Finalement, c’est Yoff qui a rem porté le derby lebou (2-1) et se classe à la 2ème place du tableau. Ngor et Plateau occupent respectivement la 3ème et la dernière place avec 0 point.

Dans la poule B, il y a eu une re configuration de la hiérarchie. L’équipe invaincue de la phase de poules, Guet Ndar, et Mbao se sont fait battre par leurs adversaires respectifs. En effet, Kawsara s’est offert le duel contre Guet Ndar (8-2) et occupe ainsi la 1ère place de la poule B. De son côté, Galaxy se hisse à la 2ème place, après un succès face à Mbao (4-3). Mbao et Guet Ndar se classent respectivement à la 3ème et dernière place avec 0 point.