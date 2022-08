En vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe nationale du Sénégal a calé deux matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran les 24 et 27 septembre prochain. Si les deux rencontres se joueront en Autriche, la fédération sénégalaise ne prévoit aucun autre match à domicile avant le mondial.

Les supporters sénégalais qui rêvaient de vivre au moins un match amical au stade Abdoulaye Wade avant le départ des Lions à la conquête du monde (20 novembre au 18 décembre 2022), ne seront pas ravis de cette nouvelle. En effet, le président de l’instance faîtière du football sénégalais, interrogé à ce sujet, affirme qu’ils ne pourront pas planifier une rencontre à domicile.

« Ce sera compliqué d’organiser d’autres matchs amicaux en septembre. On a d’ailleurs négocié pour pouvoir disputer deux matchs en cette période. Il n’y aura plus de date Fifa avant novembre. Donc, ce ne sera pas possible de jouer un match ici au stade [ Abdoulaye Wade]. À moins d’organiser quelque chose avec les locaux, sinon, les joueurs de la sélection À ne seront pas libérés par leurs clubs. On a juste une semaine de préparation », a déclaré le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor au micro de wiwsport.

