Contrairement à la 3e fenêtre au Caire, le Sénégal réussit un bon tournoi en Tunisie où se trouve Amadou Gallo Fall. Il félicite les Lions et parle de la bonne vie de groupe du Sénégal.

« C’est un challenge énorme et les garçons ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur. Je ne suis pas surpris du tout parce que je les ai vus se préparer à Dakar pendant les entraînements et puis lors des deux matchs contre le Cap-Vert. C’est un mémento qu’ils ont commencé à construire, puis ils sont venus sur le terrain pour exécuter » a déclaré Amadou Gallo Fall hier, après la deuxième victoire des Lions.

Par ailleurs président de la BAL, fondateur de Seed, et ancien directeur de la NBA Academy, Amadou Gallo Fall tire le chapeau au travail du staff technique qui a réussi à mettre en place un bon collectif.

« Ils ont défendu, ils ont été constants dans l’effort au niveau de la défense. Même hier (face au Soudan) quand on n’a pas mis des paniers, on est resté dans le match et insister. C’est la défense qui gagne dans les compétitions et le coach a cette philosophie. Je l’ai entendu parler hier dans son vestiaire, je vois qu’ils ont tous adhéré au projet. La manière dont ils défendent c’est un point fort pour nous. Parce qu’on est athlétique, long et actif. Du plus petit au plus grand, il y a une certaine versatilité en défense qui est notre avantage » explique-t-il.

Si la défense a été le secret des victoires du Sénégal, offensivement aussi, les Lions ont été bons analyse-t-il. « On a mis de bons paniers aussi. Brancou, Gorgui, Ibrahima et même Bamba Diallo qui n’a pas joué hier. Ce qui veut dire que les gens qui sont sur le banc sont restés sur le projet. Ils ont raison d’être satisfaits mais il reste un match à jouer ».

