Pour soulever le premier titre continental du Sénégal et le qualifier à sa troisième Coupe du monde, Aliou Cissé avait dû faire des choix d’hommes. Des choix parfois même impopulaires notamment avec la sélection de joueurs avec peu de temps de jeu. Le milieu de terrain et la défense sont les secteurs dans lesquels El Tactico aura fort à stabiliser, mais il ne manque pas de ressources pour y remédier.

L’année 2022 a commencé avec beaucoup de réussite pour l’équipe nationale du Sénégal notamment avec le sacre inédit à la CAN en février et une qualification à la prochaine Coupe du monde en avril dernier. Mais depuis, des changements majeurs risquent de perturber les plans du sélectionneur national, Aliou Cissé concernant la situation sportive de ses joueurs. La fin de saison 2021-2022 et le mercato estival sont passés par là. Des titulaires sans clubs, des remplaçants qui ne jouent pas avec leurs clubs, tant d’équations qui vont forcer Aliou Cissé à revoir ses choix ou, malgré tout, les confirmer.

Des cadres en difficulté, manque de temps de jeu ou sans club

Dans les cages, Mory Diaw pour éjecter Alfred Gomis ?

Commençons par les cages où jusque-là Edouard Mendy est le numéro 1 incontesté de la sélection. Bien qu’il ne soit pas dans la meilleure forme de sa vie, le gardien de but des Blues reste devant Seny Dieng et Alfred Gomis. Mais ce dernier vit une intersaison difficile où il est poussé vers la sortie à Rennes. Ecarté du groupe, Gomis devrait pourrait céder sa place dans la Tanière faute de compétition. Pour le remplacer, Mory Diaw (Clermont) pourrait être appelé par Cissé. L’ancien de Lausanne Sport (Suisse) a maintenu ses performances et bénéficie de plus de visibilité et son entame de saison plaide pour lui. Mais on voit mal Aliou Cissé se séparer de son champion d’Afrique avant le mondial.

En défense : Bouna Sarr, Saliou Ciss, Abdoulaye Seck et Abdou Diallo menacés ?

En défense centrale, l’Olympien, Pape Abou Cissé et Kalidou Koulibaly sont les deux centraux qui jouent actuellement si l’on se réfère à la dernière convocation de Cissé. Abdoulaye Seck et Abdou Diallo ne jouent pas encore en ce début de saison et souffre des choix de leur coach. Mais pour pallier au manque de compétition de ces deux champions d’Afrique et ainsi compléter son quatuor axial, le patron des Lions pourrait faire appel à Arouna Sanganté, déterminant en ce début de saison sous les couleurs du Havre AC, en Ligue 2 française. Les choix ne manqueront pas pour rejoindre la Tanière. Nul était sa récente blessure, Moussa Niakhaté était pressenti pour répondre à l’appel du Sénégal.

L’un des hommes clés de la stratégique victorieuse d’Aliou Cissé lors de cette année glorieuse est Saliou Ciss. Auteur d’une année exceptionnelle avec les Lions avant l’intersaison, l’ex Lorrain est actuellement sans club. Libre de tout contrat depuis son départ de Nancy en juin dernier et à trois mois du mondial, le latéral gauche des Lions tarde à se trouver un point de chute. Encore, parmi les derniers latéraux sélectionnés par Cissé, Seul Alpha Dionkou est présentement compétitif et avec l’équipe B du Barça. Ni Bouna Sarr (pas dans les plans du Bayern), ni Sabaly (Il revient tout juste de blessure), ni Ballo-Touré (pas dans les plans du Milan) ne jouent en ce début de saison 2022-2023 et à un mois du prochain rassemblement des Lions.

Comme alternatives au poste de latéral, le sélectionneur national peut se tourner vers Formose Mendy. Le jeune défenseur d’Amiens est un profil intéressant puisqu’il est capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit. A gauche, Ismaïl Jakobs de l’AS Monaco est un candidat sérieux à ce poste quid de Moustapha Seck de Portimonense (1ère division Portugal), auteur d’un excellent début de saison.

Dans l’entrejeu : Gana, Nampalys, Pape Matar Sarr et Pape Gueye bousculés

Même sort dans l’entrejeu des Lions où Gana Gueye vit un été mouvementé. Le taulier des Lions est poussé vers la sortie au PSG et son avenir est toujours en suspens. Il est écarté du groupe de performance. Nampalys Mendy ne fait pas mieux que grignoter du temps de jeu à Leicester, Pape Gueye est hors des plans de l’OM avec le nouveau coach Tudor, Cheikhou Kouyaté vient tout juste de rejoindre Nottingham Forest, Pape Matar Sarr est au placard à Tottenham pour ne citer que les premiers choix de Cissé au milieu de terrain. Une situation qui interpelle El Tactico à revoir sa copie et pourquoi pas revoir ses plans dans la distribution des statuts au sein de son groupe. Les milieux de terrain épargnés de la dernière liste et qui jouent actuellement sont Loum Ndiaye et Moustapha Name qui jouent depuis le début de saison. Peut-être prendre en compte le revenant Krépin Diatta qui retrouve son rythme peu à peu avec Monaco.

Mais jusque-là, le duo Name-Loum était abonné aux tribunes, même pas présents sur les feuilles de match. Ils pourront tout de même dépanner leur patron à défaut des potentielles arrivées de Pathé Ciss, étincelant avec le Rayo Vallecano (Liga, Espagne) ou Cheikh Niasse, excellent avec les Young Boys de Berne (Super League, Suisse). Ces deux joueurs sont en train de réussir un début de saison électrique avec leur formation respective. Une mention spéciale pour Boubakary Soumaré à qui Cissé a toujours prêté une attention particulière et qui pourrait céder à l’appel du sélectionneur avant la Coupe du monde.

Cette liste de joueurs susceptibles de rejoindre la sélection n’est pas exhaustive. A trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, quelle sera la stratégie sélective de Cissé pour maintenir et améliorer son groupe de Lions ?

