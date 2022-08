Les travaux de rénovations du Stade Aline Sitoé Diatta vont obliger le Casa Sports à délocaliser ses matchs à domicile la saison prochaine. Et ce sera très loin de ses bases.

La Casa Sports a fini Champion du Sénégal et remporté la Coupe Nationale la saison dernière. Et, pour le moins que l’on puisse dire, c’est que cela allait difficilement arriver sans l’apport indéfectible de son public. En effet, pour décrocher le deuxième titre de Championnat dans son histoire, le Club de Ziguinchor est resté intraitable à domicile avec 8 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite en 13 matchs au Stade Aline Sitoé Diatta.

Mais pour les prochains mois et jusqu’à la fin de la prochaine saison, celle de la défense de son titre qui démarre le 24 septembre prochaine, le Casa Sports, malgré la possibilité de jouer par exemple dans une région plus proche comme Kolda, a annoncé qu’il déménage à Dakar où il jouera l’ensemble de ses matchs à « domicile ». En cause, le Stade Aline Sitoé est en réfection et la livraison devrait prendre du temps.

« Avec la réfection du Stade Aline Sitoé Diatta, ont a décidé de jouer à Dakar. Une année on a joué à Kolda, mais on a jugé qu’on n’a plus de supporters à Dakar, qui ont donc décidé de recevoir nos matchs à domicile à Dakar. Certes jouer à Dakar sera beaucoup plus cher avec beaucoup de charges, mais c’est plus objectif », explique le Président du Club, Seydou Sané, dans des propos rapportés par Seneweb.

Tout nouveau déménagement est compliqué mais il faudra forcément s’haibuter. « Gérer une équipe à Dakar pendant une année demande beaucoup de moyens. Avec la participation à la Ligue des Champions, on aurait aimé jouer à Ziguinchor, mais la réfection du stade est nécessaire pour son homologation. On doit être patients et demander à l’Etat de nous accompagner », ajoute Seydou Sané.

