Le Championnat du Sénégal kumité (combats) seniors par catégorie de poids aura lieu ce dimanche 28 août 2022 au stadium Lat Dior de Thiès.

Plus de 150 karatékas, venus des différentes Ligues et Zones, sont attendus ce dimanche dans la Cca pitale du Rail. Les seniors hommes et dames, âgés de 18 ans et plus, vont descendre sur le tatami. Mais la direction technique nationale a apporté des précisions sur la participation des combattants à cette compétition.

Selon la Direction technique nationale, tous les espoirs ayant participé au championnat du Sénégal du 13 août dernier, les qualifiés des Ligues et Zones, ainsi que les qualifiés 2022 de la DTN vont prendre part à ce Championnat national.

Avec Stades