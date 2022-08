« Merci pour votre patience ». C’est avec ces quatre mots que Reading FC, sur ses réseaux sociaux notamment sur Twitter, a choisi de teaser l’annonce officielle de la signature de Naby Sarr (29 ans), qui s’entraîne avec l’équipe depuis plus de trois semaines. Et la phrase est parfaitement remplie de sens puisqu’elle met définitivement fin à un feuilleton dont l’issue n’avait plus aucun suspense depuis plusieurs semaines.

Thank you for your patience. pic.twitter.com/xB3lPI7wwA

Alors que le défenseur central sénégalais devait mettre la main sur le papier pour signer son contrat depuis un mois, l’actuel 3e de Championship a tardé à l’annoncer. Plusieurs détails devaient être réglé entre la ligue anglaise de football afin de rentrer dans les termes du fair-play financier. Et pour cela, il fallait qu’un joueur quitte le club. Ce qui a été le cas ce jeudi avec le départ de George Puskas au Genoa, en Serie B italienne.

Ainsi, Reading FC libère une place dans son effectif pour se permettre d’officialiser l’arrivée de Naby Sarr. L’ancien joueur de Charlton Athletic et de Huddersfield Town, qui dispose d’un bon bagage en Championship (100 matchs, 11 buts et 6 passes décisives), s’est engagé avec les Royals pour les quatre prochaines saisons, soit un contrat jusqu’en juin 2026. Il devient donc coéquipier de Mamadou Loum Ndiaye, également arrivé cet été.

📯 We are delighted to be able to announce that @NabySarr is a Royal! 🔵⚪

The centre-half pens a four-year contract with Reading, running until the summer of 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣.

Bienvenue, Naby! 💙

— Reading FC (@ReadingFC) August 26, 2022