Lappe Bangoura respire la sérénité à la veille du match aller Sénégal v Guinée. En conférence de presse, le technicien du Syli Local lance des piques et sous-entendus dans son discours. Il est venu pour le « 4-0 » face au Sénégal et compte jouer avec volonté et prudence et respect.

Il a éliminé le Sénégal de la course pour le CHAN lors 3 précédentes éditions. Lappé Bangoura 60 ans est un fin connaisseur de cette compétition surtout du Sénégal. L’objectif pour ce match aller est simple pour la Guinée: une victoire ou un match nul. « C’est notre souhait que l’histoire se répète (éliminer le Sénégal). Il faut reconnaître qu’on a eu des joueurs très courageux, qui ont suivi les consignes et rester à l’écoute. Ils se sont donnés sur le plan technique et quelque part cela nous a réussis. Nous voulons nous qualifier, et la qualification doit partir du match aller. A défaut de la victoire, on doit trouver un bon résultat. Nous allons venir au stade avec beaucoup de respect Il n’y a pas trop de commentaires. Savoir se protéger, chercher le résultat ou maintenir le bon résultat ».

A la question, comment trouve-t-il l’adversaire ? Le technicien ne dévoile pas ses secrets mais en profite pour lancer une pique. « Je ne peux pas tellement juger l’adversaire qui a joué sur deux tableaux. Au match aller face au Libéria, c’était une grande équipe sénégalaise qui a eu envie de jouer et de gagner et qui l’a réussi finalement. Au match retour, elle a chuté mentalement. Et on espère d’ailleurs que cela leur arrivera encore demain. Peut-être c’est la jeunesse qui revient avec beaucoup plus de volonté je parle de l’entraîneur mais l’expérience est ici » avertit-il.

Le Sénégal serait-il différent pour cette énième rencontre des deux équipes locales? Il faudra attendre demain à 19 heures au stade Abdoulaye-Wade pour le savoir. « Cela dépendra de ce que le Sénégal nous proposera. Chaque saison, les équipes changent avec les joueurs, la stratégie ou le niveau. Peut-être, le niveau du Sénégal s’est rehaussé et on trouvera des arguments de le freiner. C’est une équation et chacun doit trouver Je le dis souvent, le football sénégalais est à respecter à tous les niveaux. La Guinée vient aussi avec ses atouts ».

En attendant, Lappé Bangoura s’attend à un beau match comme on en voit souvent quand la sous-région joue. « Impérativement, il faudra du répondant sur le plan mental, physique, tactique. Ce sont des matchs qui donnent beaucoup de plaisir. Deux équipes qui mouillent réellement le maillot ».

wiwsport.com