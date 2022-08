Pour son premier match de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le Sénégal affronte le Soudan du Sud à 21H30. Un match important pour les Lions de la Téranga qui ont pour objectif de gagner des places dans le groupe F à la fin du tournoi.

Cette affiche est le remake de la 2e journée de la phase des groupes de l’AfroBasket 2021. Le Sénégal avait battu le Soudan du Sud (104-75). Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Les Lions ont un groupe légèrement remanié et un nouveau sélectionneur et ont vécu une crise qui a un peu fragilisé le bon élan de l’équipe sénégalaise.

Et de l’autre côté, l’équipe néophyte de la compétition continentale a bien mûri. Le Soudan du Sud et la Cote d’Ivoire sont les seules équipes des 12 en lice actuellement à ne pas compter de défaite. Les « enfants de Luol Deng » comme on aime les appeler ont pour objectif de décrocher cette qualification historique pour la Coupe du Monde. S’ils remportent leurs 3 matchs, les Bright Stars auront leur billet pour l’Indonésie, au Japon et aux Philippines où se dérouleront les matchs du Mondial.

En face, le Sénégal voudra sans doute confirmer sa maîtrise devant cette nouvelle puissance du continent. Le premier match d’un tournoi est toujours important à gagner pour la suite. S’y ajoute, le Sénégal actuel 5e du groupe F a besoin de gagner ses matchs pour améliorer son classement. Dans une meilleure vie de groupe semble-t-il, les Lions ont réussi une bonne préparation contrairement aux autres fenêtres. Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont même disputé 3 matchs amicaux qu’ils ont tous remportés.

Et comme l’a dit le coach « Cinq pays d’Afrique iront à la Coupe du Monde, le Sénégal doit y être ». Même si le Sénégal ne sera pas encore qualifié à l’issue de cette phase aller, il faut tout faire pour réussir un bon tournoi, c’est à dire remporter au moins les 3 matchs. Afin de miser sur une éventuelle organisation de la prochaine fenêtre pour miser sur l’apport bénéfique du public.

Pour le moment, il faut bien démarrer devant le Soudan du Sud.

