Après avoir brillé de son talent en MLS avec le Los Angeles FC, Mamadou Fall passe un nouveau cap dans sa carrière. Le jeune défenseur sénégalais s’est engagé en prêt à Villarreal.

Mamadou Ibra Mbacké Fall quitte la Major League Soccer et les Etats-Unis. Au bout de deux saisons durant lesquelles il a su s’imposer dans le Championnat de football nord américain avec 35 matchs et 5 buts, le jeune défenseur central sénégalais va découvrir l’Europe et le fera en Espagne, plus précisément à Villarreal.

Comme évoqué ces derniers jours, le club espagnol et Los Angeles FC ont conclu un accord pour le prêt d’une saison du joueur de 19 ans, qui devrait évoluer au Villarreal B, en Deuxième Division d’Espagne. Dans son communiqué, le LAFC précise qu’il se réserve le droit de faire revenir le Rufisquois à la fin de saison.

