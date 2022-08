Très peu utilisé par Steve Cherundolo notamment depuis l’arrivée de Giorgio Chiellini, Mamadou Ibra Mbacké Fall devrait débarquer en Europe, plus précisément en Espagne et à Villarreal cet été.

Les supporters de Villarreal devraient donc découvrir un talent pur qui a déjà passé dans les installations de leur club. Dans le passé, plus précisément le 04 décembre 2019, Mamadou Fall a eu l’opportunité de visiter l’Espagne et de s’entraîner avec les petites catégories des U17 et U19 du Club espagnol. Maintenant, le défenseur central de 19 ans devrait prochainement s’engager avec le Sous-Marin Jaune.

Selon les informations du média espagnol Relevo, Villarreal serait très proche de conclure avec le Los Angeles FC l’arrivée en prêt avec option d’achat de l’ancien pensionnaire de Montverde Academy. À la recherche d’un joueur pour renforcer son secteur défensif, Unai Emery apprécierait très particulièrement le profil du Rufisquois, qui alternerait entre l’équipe première et l’équipe B, en Deuxième Division.

Après avoir signé son contrat professionnel en juin 2021, Mamadou Fall est très rapidement devenu un incontournable dans la défense du Los Angeles FC. Titulaire indiscutable la saison dernière, il a disputé 19 matchs et marqué 4 buts en MLS. Mais cette saison, les choses s’avèrent compliquées pour lui. Pourtant, au début de l’exercice, il a été indéboulonnable avec 11 titularisations, un but et une passe décisive sur les 13 premières journées de MLS.

Mais son statut dans la défense de Steve Cherundolo a changé depuis l’arrivée de l’expérimenté défenseur central italien Giorgio Chiellini mais également après le passage dans une défense à 4. Mamadou Ibra Mbacké Fall est passé de titulaire indiscutable à remplaçant habituel. Depuis le mois de juin dernier, il s’est contenté de seulement trois apparitions en Major League Soccer et a été laissé sur le banc à huit reprises.

