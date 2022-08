Le CB Gran Canaria a un nouveau président après la démission d’Enrique Moreno. Ce jeudi matin, le club espagnol informe que Sitapha Savané dirigera désormais le club basé à Las Palmas.

C’est un ancien Lion de la Téranga, il fait partie de la génération de Boniface Ndong, DeSagana Diop, Makhtar Ndiaye, et a disputé la coupe du monde 2006. Non retenu lors du draft 2000, l’ailier fort a passé toute sa carrière professionnelle en Espagne. Il a annoncé sa retraite en mai 2018 puis s’est reconverti commentateur sportif.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, il est présenté comme une légende absolue du club espagnol et référence sociale pour son implication dans la société de Gran Canaria. Savané succède à Enrique Moreno, président depuis 2017. La décision a été communiquée à la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, l’institution propriétaire du club. Sitapha Savané était lui-même à l’événement accompagné d’Antonio Morales, président du Cabildo, et de Miguel Ángel Pérez del Pino, vice-président et ministre des Travaux publics, des Infrastructures, des Transports et de la Mobilité du Cabildo de Gran Canaria informe le site du club.

Savané est le leader historique de l’équipe. Il a disputé 303 matchs en compétition nationale, ce qui fait de lui le deuxième joueur avec le plus de matchs jaunes derrière son inséparable ami Jim Moran. De plus, il a accumulé de l’expérience dans les compétitions européennes tout au long des neuf saisons qu’il a passées en tant que joueur de Gran Canaria.

Lors de la cérémonie, Sitapha Savané du club a déclaré que « c’est un honneur pour moi d’être président de ce club qui, dans 13 mois, célébrera les 60 ans de sa fondation dans la cour de l’école Claret à Obispo Rabadán. Nous sommes à un moment clé de l’histoire du club », commentant une déconnexion qui s’est fait sentir avec les supporters ces dernières années et « en tant que président, ma première étape sera d’écouter les supporters d’une ville ». Son mandat va démarrer à partir du 1er septembre prochain.

📝 NOTICIA | Sitapha Savané será el nuevo presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. ▪ https://t.co/8peQZRCXT6 pic.twitter.com/eaCAkFXmI8 — CB Gran Canaria (@GranCanariaCB) August 25, 2022

wiwsport.com