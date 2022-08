Le Casa Sports et le Horoya AC joueront demain à partir de 16h la grande finale de WACC 2022. Un match nul suffirait au club Guinéen de conserver la tête du groupe et de remporter la première édition tandis que les champions du Sénégal doivent impérativement gagner.

Classés respectivement premier et deuxième du groupe, le Casa Sports et le Horoya AC s’affronteront demain à 16h GMT au stade Yorokoguia de la Guinée pour le trophée final de la première édition du tournoi West Africa Champions Cup, préparatifs pour les compétitions africaines en vue. Les champions du Sénégal, vainqueurs à l’occasion de leur entrée en matière face à SOAR Academy (2-1), ont buté mardi face aux Maliens de Djoliba AC. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1) dans le cadre de la deuxième journée.

Avec 4 points au compteur, la formation de Ansoumana Diadhiou défiera le leader du tournoi, Horoya AC. Les Guinéens (6 points) auront besoin d’un petit point pour conserver leur place. Par contre les Casaçais devront s’imposer pour remporter cette première édition. Plus tôt dans la journée, Djoliba AC (1 point) et SOAR (0 point) Academy, déjà éliminés de la course au titre, disputeront le premier match de cette dernière journée.

📆 Jeudi 25 août 2022

🏆 West Africa Champions Cup

⚽️ Casa Sports vs Horoya Athletic Club

⌚️ 16h TU

🏟 Yorokoguiya (Dubréka)

🎫 Gratuit pic.twitter.com/h5wJe7ssLu — West Africa Champions Cup (@WestAfricaCup) August 24, 2022

