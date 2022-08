Arrivées cet été, Ndeye Awa Diakhaté et Mama Diop connaissent leur numéros de maillots pour leur aventure à l’OM Féminines. Ce qui n’est pas encore le cas pour Mbayang Sow, qui n’a pas encore rejoint son nouveau club pour un problème de visa.

Unes des nombreuses recrues estivales d’un Olympique de Marseille qui veut retrouver l’élite du football féminin français, Ndeye Awa Diakhaté et Mama Diop profilent leur nouvelle aventure olympienne. Les internationales sénégalaises sont en préparation depuis quelques semaines pour la nouvelle saison de D2 Féminine qui démarrera le 11 septembre prochain avec la réception de Clermont.

Dans cette perspective, l’Olympique de Marseille a dévoilé les nouveaux numéros de maillot de son effectif. Et la milieu de terrain de 25 ans et l’ailière de 27 ans ont été fixées. Elles porteront, en effet, respectivement le numéro 10 et 9. En revanche, Yacine Guesmia, nouvel entraîneur olympien, attend encore l’arrivée de Mbayang Sow. La défenseuse sénégalaise se retrouve toujours au Sénégal.

Mais pas besoin d’aller chercher plus loin. Tout est bouclé pour le transfert de la désormais ancienne capitaine de l’USPA, et son envol vers Marseille n’est retardé que par un problème de visa. « Comme vous le savez, Mbayang a signé un contrat avec l’Olympique de Marseille, elle attend juste son visa pour rejoindre son nouveau club », nous confirmait Serena Léna Gomis, entraîneuse de l’USPA.

