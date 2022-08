Malgré son statut de novice, l’Union sportive des Parcelles Assainies (USPA), championne du Sénégal se présentera au Liberia pour les besoins des qualifications à la Ligue des champions féminine avec beaucoup d’ambition. Les Parcelloises sont déterminées à aller jusqu’au bout de leurs forces pour décrocher l’unique billet réservé à la zone A de WAFU.

Le Liberia abritera du 17 au 21 août les qualifications pour la Ligue des champions féminine de la CAF édition 2022 de l’Union ouest-africaine de football (UFOA) de la zone A. L’équipe championne du Libéria, Détermine Girls, celle du Mali, l’AS Mandé, et du Sénégal l’Union Sportive des Parcelles (USPA) seront en compétition, pendant cinq jours, pour l’unique ticket qualificatif au tournoi principal qui se tiendra au Maroc plus tard cette année.

Les Sénégalaises ont foulé le sol libérien mercredi après-midi après une préparation en dent de scie. « Nous étions avec le staff et joueuses en regroupement fermé de 14 jours à Toubab Dialaw. C’est vrai, nous avons pris du retard sur la préparation. Sachant qu’on fera face à des équipes très physiques. Cette compétition sera à l’image de la Coupe d’Afrique féminine qui s’est récemment jouée au Maroc. Les équipes deviennent de plus en plus physiques. De notre côté, nous n’avons fait que 14 jours de préparation, ce n’est pas suffisant certes, mais cela ne les empêche pas d’être très concentrées sur leur sujet », a fait savoir le coach de l’équipe parcelloise, Serena Léna Gomis joint au téléphone par wiwsport.

seules 5 seront de la délégation pour cette nouvelle campagne

Pour cette deuxième édition, le défi sera aussi de taille que ça l’était pour les joueuses de Dakar Sacré-Cœur, championnes en 2021 et représentantes du Sénégal lors de la précédente édition. Les filles de Serena Léna Gomis vont se frotter à la redoutable formation malienne AS Mandé qui avait barré la route aux académiciennes, classées 2e derrière à l’issue du tournoi. Mais l’USPA pense pouvoir jouer ses chances. « Nous avons un petit avantage si nous pouvons le dire ainsi, puisque nous avons des joueuses qui ont connu le haut niveau, qui ont eu à disputer la dernière Coupe d’Afrique. Donc sur le plan physique, je pense qu’elles seront au taquet. À cela ajoute leurs expériences qui nous seront très utiles. Par contre, celles qui n’étaient pas de la campagne pourront être confrontées à des défis physiques. Mais elles montrent beaucoup de satisfaction », a laissé entendre la technicienne.

En effet, huit joueuses de l’effectif de l’USPA ont pu prendre part aux matchs de la Can 2022. Il s’agit des latérales, Marème Babou et Anta Dembélé. Mbayang Sow, l’arrière centrale, Amsatou Malado Diallo en attaque. Il y a aussi Eva Dacosta, l’excentrée, Pascaline Bassène, milieu offensif, Mame Diarra Diouf qui évolue dans l’axe central et Haby Baldé. Néanmoins, seules 5 seront de la délégation pour cette nouvelle campagne. « Mbayang Sow sera absente ainsi que deux autres joueuses. Comme vous le savez, Mbayang a signé un contrat avec l’Olympique de Marseille, elle attend juste son visa pour rejoindre son nouveau club. Les deux autres ont eu des imprévus », précise Lena Gomis.

Nous voulons marquer notre empreinte dans cette compétition

Ce qui n’enlèvera en rien leur détermination à vouloir aller chercher le ticket qualificatif, sachant que le tournoi sera aussi une nouvelle vitrine pour les autres. « Au Liberia, je pense qu’elles se donneront au maximum. Parce que déjà elles vont défendre les couleurs de l’USPA mais aussi celles du Sénégal. Sans oublier que cette compétition représente une belle opportunité pour ses joueuses qui ont envie d’exposer leurs talents. C’est un tournoi international, à l’image de la Can, il y aura beaucoup d’agents et de recruteurs. Elles ont intérêt à se donner à fond pour faire sortir le meilleur d’elles. »

L’USPA est peut-être novice dans le tournoi mais elle compte bien imprimer ses marques dans ce tournoi. Nous sommes conscientes que ça ne sera pas une partie de plaisir. « La concurrence sera rude mais nous comptons saisir pleinement notre chance. Elles le savent, le défi est de taille. Nous voulons marquer notre empreinte dans cette compétition. Ce serait grandiose d’être le premier club sénégalais à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions à sa deuxième édition. C’est faisable, nous sommes très concentrées » a-t-elle déclaré.

Le tournoi va se jouer au Liberia au SKD Sports Stadium de Paynesville. L’USPA fera son entrée en matière vendredi vers les coups de 16h (GMT) face à l’As Mandé. Avant de se frotter avec la formation libérienne dimanche prochain. L’équipe qui parviendra à empocher le plus de points, validera son billet pour la phase finale. L’équipe sera ensuite parmi les huit qui disputeront la 2e édition du championnat d’Afrique de football des clubs féminins.

Programme

Match 1 – 17 août – Stade SKD

𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐢𝐫𝐥𝐬 vs 𝐀𝐒 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐞 (1-1)

Match 2 – 19 août – Stade SKD

𝐀𝐒 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐞 vs 𝐔𝐒𝐏𝐀- 16h00

Match 3 – 21 août – Stade SKD

𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐢𝐫𝐥𝐬 vs 𝐔𝐒𝐏𝐀 -16h00