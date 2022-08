Malika AF est champion de la région de Dakar 2022 en seniors, contre AF Darou Salam (1-0), mardi au stade Iba Mar Diop.

Dakar a désigné ses champions régionaux à l’issue des finales jouées hier au stade Iba Mar Diop. Malika Académie de Football et AJEL de Rufisque sont montés au sommet, respectivement en seniors et en juniors. Malika AF plus réaliste Comme attendu, la finale des seniors a tenu toutes ses promesses. Malika AF et AF Darou Salam ont livré un football digne d’académiciens.

Surtout la dernière équipe citée. Elle a émerveillé le nombreux public. Techniques et vifs, les protégés d’Alioune Fall ont dominé leurs adversaires de la tête et des épaules. La première mi-temps était à sens unique, mais sans réalisme, leur gardien passant une entame tranquille. Malika AF, au contraire, n’a pas laissé passer sa chance. Sur un corner remisé de la tête, Fadel Cissé, entré en seconde période, enchaîne une reprise croisée pour donner le succès aux siens (77′).

Darou Salam a poussé pour égaliser, mais le gardien Mamadou Sène a sorti le grand jeu à chaque fois, sous les yeux du parrain Abdoulaye Saydou Sow, président de la Ligue de Football amateur (LFA), par ailleurs ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

Avec Stades