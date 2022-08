Il n’y a pas eu de vainqueur entre le Casa Sports et Djoliba AC en marge de la deuxième journée du tournoi West African Champions Cup (WACC). Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) au stade Yorokoguia.

Leaders du groupe à l’issue de la première journée, après avoir battu respectivement SOAR et Horoya AC, le Casa Sports et le Djoliba AC s’affrontaient cet après-midi pour le compte de la deuxième journée du tournoi préparatif pour les compétitions africaines.

Dans un match vivant, le champion en titre du Sénégal et celui du Mali se quittent sur un nul au stade Yorokoguia (1-1) de la Guinée. Les maliens ont attendu la seconde période pour enfin trouver la marque après avoir longtemps buté sur une équipe sénégalaise conquérante qui menait après 30 minutes de jeu. Amadou Bène Coly a ouvert le score avant que le malien Mamadou Sacko égalise pour son équipe (71’).

À égalité parfaite, des deux formations seront départagées lors de la troisième et dernière journée où le Casa Sport affrontera Horoya AC de Khadim Ndiaye et Djoliba défiera SOAR. Les Ziguinchorois doivent s’attendre à un match très compliqué face aux Guinéens, qui se sont relancés cet après en dominant SOAR (2-1). Les académiciens sont, par contre, éliminés de la course au titre après leur deuxième défaite.

