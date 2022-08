Barré par la rude concurrence de Théo Hernandez au Milan AC, Fodé Ballo-Touré est en quête de plus de temps de jeu et pour cela, le Sénégalais ne pourra pas compter sur Pioli.

De ce fait, le latéral des Lions voudrait s’offrir plus de chances de jouer le Mondial au Qatar. Bonne nouvelle, Nice et Nottingham s’intéressent à lui alors qu’il est estimé à 5 millions d’euros. Foot Mercato informe que le Gym et le promu ambitieux de Premier League, Nottingham Forest sont entrés en contact avec le champion d’Italie au sujet de l’arrière gauche champion d’Afrique.

Nice rêve toujours de l’ancien Madrilène Marcelo et Lucien Favre espère toujours pouvoir recruter le gaucher d’Empoli Fabiano Parisi. Mais vu la complexité de ces deux pistes, le club azuréen est obligé d’activer d’autres plans. Et l’un d’entre eux mène au champion d’Italie. Selon les informations, des contacts ont été noués entre l’entourage du joueur et les Aiglons. L’ancien Lillois et Monégasque possède l’immense avantage de bien connaître la Ligue 1 et son prix est plus qu’abordable (5 M€).

Mais le profil de Ballo-Touré plaît beaucoup en Angleterre. Souvent, son nom était d’ailleurs revenu en Premier League du temps où il évoluait à Monaco. Aujourd’hui c’est Nottingham Forest qui est intéressé. Comme Nice, le promu en Premier League a les plus grandes difficultés pour recruter un 2e piston gauche après la signature d’Omar Richards (ex-Bayern Munich) début juillet. Si Pervis Estupinan a finalement échoué après que celui-ci ait rejoint Brighton, la piste menant au champion d’Afrique sénégalais pourrait donc être idéale…

wiwsport.com