Le Bayern Munich a écœuré le VfL Bochum (7-0) après un nouveau festival offensif, à l’occasion de la 3e journée de Bundesliga.

C’est trop facile pour le décuple Champion d’Allemagne. Dans le cadre de la 3e journée du Championnat d’Allemagne, le Bayern Munich, qui sort de deux victoires (6-1 & 2-0), avait rendez-vous ce dimanche au Vonovia Ruhrstadion face au VfL Bochum. Les hommes de Julian Nagelsmann n’ont fait que donner le tarif à leurs leurs adversaires en s’imposant très facilement (7-0).

Après seulement une mi-temps, le Bayern Munich menait déjà au score sur la marque de 4 à 0. Sur une superbe réalisation, Leroy Sané a ouvert le score dès la 4e minute. Puis Matthijs de Lig (25e) et Kingsley Coman (33e), auteur d’un excellent match, ont corsé l’addition. Juste avant la pause, Sadio Mané, qui s’est d’abord vu refuser un but, permettait au Bavarois de s’envoler tranquillement (42e).

Pas de répit encore moins de pitié en seconde période pour le Bayern Munich. Sur un penalty obtenu par Kingsley Coman, Sadio Mané se chargeait de la sentence et trompait le gardien adverse pour un doublé et son troisième but en autant de matchs de Bundesliga (60e). Après le contre son camp de Cristian Gamboa (69e), Serge Gnabry participait à la fête en marquant le dernier but de la partie (76e).

Avec ce résultat écrasant, le Bayern Munich reprend la première place de Bundesliga avec deux points d’avance sur ses poursuivants directs que sont le Borussia Mönchengladbach (2e), l’Union Berlin (3e) et Mayence (4e). Le Bochum, qui a recruté Lys Mousset cet été, est lanterne rouge avec zéro point. Pour la prochaine journée le week-end prochain, Sadio Mané et ses partenaires accueilleront Mönchengladbach.

