Les choses se sont accélérées ces dernières heures pour le transfert d’Ismaïla Sarr. Il y a quelques instants, nous vous annoncions l’accord entre Watford et Aston Villa pour l’ailier sénégalais, mais en vérité il ne reste qu’à officialiser le deal puisque Izo a trouvé un accord avec le club entrainé par Steven Gerrard.

Selon notre confrère italien, Nicolo Schira, le transfert se serait fait pour le montant de 30 millions d’euros. Presque la somme que les Hornets avaient dépensé pour faire débarquer le champion d’Afrique de Rennes en 2019.

#AstonVilla have overtaken Leeds and Newcastle in the race to sign Ismail #Sarr from #WatfordFC for €30M. #Villans have agreed personal terms with the winger for a contract until 2027. #transfers #AVFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2022