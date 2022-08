Alors que son transfert vers Aston Villa ne va pas tarder à être officialisé, Ismaïla Sarr se serait entretenu ce samedi soir avec le coach des Villans, Steven Gerrard.

Au milieu des informations qui relaient l’imminence de son transfert vers Aston Villa, l’ailier des Lions a bien préparé son arrivée à Birmingham. En effet, alors que nous vous annoncions son accord avec les Villans, le Sénégalais se serait entretenu ce samedi soir avec le coach d’Aston Villa, Steven Gerrard.

Un entretien téléphonique qui aurait certainement rassuré le joueur sénégalais qui est en passe de rejoindre une formation pas dans sa meilleure forme. Les médias anglais s’accordent que son transfert vers Villa se fera pour le montant de 25 millions d’euros (hors bonus) pour un contrat de 5 ans. La visite médicale ne devrait pas tarder et pourrait se faire au plus tard en début de semaine prochaine.

#AVFC manager Steven Gerrard has spoken to Ismaila Sarr this evening. Agreement in place for #WatfordFC forward to move to Aston Villa in £25m deal + add-ons. Deal reported @AbdellahBoulma

— Mike McGrath (@mcgrathmike) August 20, 2022