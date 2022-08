C’est une très belle prestation qu’a livrée l’équipe nationale masculine de football des moins de 15 ans, qui a maîtrisé la Sierra Leone de bout en bout (3-1). Mody Sy a ouvert la voie avant que le pensionnaire de Diambars, Souleymane Diop parachève le succès des Lions.

Avec un Souleymane Diop très confiant et brillant, un jeu séduisant, les Lionceaux ont dominé ce matin la Sierra Leone comptant pour la deuxième journée du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football de la zone A.

Dominateurs dans le jeu dès les premières minutes, les Lionceaux ont trouvé la clé du camp du portier adverse dès la 10e minute de jeu. Ils prennent l’avantage face aux Lone-Stars sur un centre de Samba Ka repris de la tête par Mody Sy. En deuxième période, Souleymane Diop de l’institut Diambars (65′) a doublé la marque d’une frappe puissante à l’extérieur de la surface. La réduction du score à la 47e minute n’aura fait douter les partenaires de Yaye Dieme que quelques instants, puisque Souleymane Diop réédite et s’offre un doublé sur une frappe magistrale qui va confirmer la belle victoire des joueurs de Pape Ibrahima Faye (3-1).

WAFU /A – Admirez le bijou de Souleymane Diop de la sélection sénégalaise 🇸🇳 (U15). Le petit a seulement 14 ans 😱. La relève est assurée 👍 pic.twitter.com/pHJdxTsj4u — Bijou Ndiaye 🇸🇳🇧🇫 (@AnthaBijou) August 19, 2022

Le Sénégal compte désormais 4 points (une victoire et un match nul) et devra attendre l’issue de la rencontre entre le Liberia et la Sierra Leone pour connaître son sort puisque la Mauritanie qui devrait être son troisième adversaire s’est retirée de la compétition pour soupçon fraude sur l’âge de l’équipe de la Sierra Leone.

wiwsport.com