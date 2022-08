Comme on s’y attendait, le retrait de la sélection mauritanienne a occasionné quelques modifications sur le programme du tournoi de l’UFOA de la zone A réservé au moins de 15 ans.

La communion nationale de l’Union des fédérations ouest-africaines de football a publié cet après-midi quelques changements opérés sur le programme de cette compétition.

Ceci intervient après le retrait de la Mauritanie qui soupçonne une fraude sur l’âge des joueurs de la Sierra Leone. Après que cette décision ait été acceptée par la communion elle a décidé d’annuler la première journée par conséquent les résultats des matchs Sénégal – Liberia, terminé sur un match nul (3-3) et Sierra Leone – Mauritanie (6-0) ont été annulés. Désormais au nombre de trois équipes, chaque formation va disputer deux matchs et celle qui aura remporté plus de points gagnera le trophée final.

Rappelons que les Lionceaux se sont imposés face aux Lone-Stars ce matin avec un doublé de Souleymane Diop et une réalisation de Sy. Exemptés pour la prochaine journée, ils disputeront leur deuxième et dernier match le 21 août face au Liberia, pays hôte de cette compétition.

Voici le nouveau programme

