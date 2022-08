Avec 17 points d’écart lors du premier match, le Sénégal a réussi une meilleure prestation pour sa deuxième victoire (31 points d’écart) lors du tournoi de Dakar.

Même si le début du premier quart temps annonçait une rude bataille, en effet, les deux équipes se sont retrouvées à plusieurs reprises coude à coude. Les Lions avec une bonne adresse de Brancou Badio ont pu se détacher largement (22-12). Le Cap-Vert restera redoutable lors du deuxième round même si le Sénégal a réussi un meilleur jeu défensif que lors du premier match. En plus de réussir ses tirs ouverts au bonheur du coach! Le Cap-Vert réussit 18 points, le Sénégal fait mieux avec 25 points. A la pause, il mène toujours le score 47-30.

Au retour des vestiaires, la concentration sera au maximum. Les Lions ne vont pas lever le pied et gardent la moyenne des 20 points par quart temps (23 points inscrits contre 14 encaissés). 70-44, les Requins bleus ne pourront plus remonter le score. Le Sénégal était bien décidé à faire plaisir au public de Marius Ndiaye en remportant le match malgré un dernier quart temps faible offensivement (86-55).

En plus des corrections apportées sur le jeu défensif, des paniers réussis de Lamine Sambe contrairement au premier match, on peut aussi souligner le temps de jeu conséquent accordé au banc. Les absentéistes du premier match (Khalifa Diop, Mbaye Ndiaye, Bamba Diallo et Makhtar Gueye) ont eu le temps de montrer au coach les leçons apprises à l’entraînement. Les deux premiers joueurs cités ont réussi un bon match.

Notons que pour ce match, le capitaine Youssou Ndoye et l’ailier Pape Moustapha Diop n’ont pas été retenus. DeSagana Diop ne tardera pas à faire connaître sa liste définitive des 12 joueurs qui vont quitter Dakar demain pour rallier Monastir (Tunisie) où se jouera la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.

Les Lions du Sénégal dominent doublement le Cap-Vert 🇸🇳

🏀 2 matchs

✅ 2 Victoires#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/KbVmAkAfnK — wiwsport (@wiwsport) August 19, 2022

