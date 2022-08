Porté une nouvelle fois par un très grand Pathé Ismaël Ciss, le Rayo Vallecano est allé battre l’Espanyol Barcelone (2-0), ce vendredi, en ouverture de la 2e journée de LaLiga.

Une sensation est en train de monter au Rayo Vallecano. Après avoir tenu tête au FC Barcelone le week-end dernier en journée d’ouverture de LaLiga, le club madrilène se rendait encore en Catalogne ce vendredi soir pour défier l’Espanyol Barcelone à l’occasion de la 2e journée. Une rencontre qui a permis aux hommes d’Andoni Iraola de concrétiser leur prestation au Camp Nou.

Au RCDE Stadium, le Rayo Vallecano s’est imposé avec la manière (2-0). Grâce notamment à qui ? À Pathé Ciss, milieu de terrain sénégalais. Comme contre le FC Barcelone, l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars s’est encore offert une prestation de haut vol, alors qu’il a joué une grande partie du match en défense centrale après l’expulsion du Français Florian Lejeune (16e).

À 10 contre 10 après une expulsion côté Espanyol, celle de Sergio Gómez (30e), les Madrilènes ont pris le contrôle du match et ouvert le score à la 40e grâce à un superbe but d’Isi Palazón. Plus dominante en seconde période, la formation d’Andoni Iraola concrétise à nouveau par l’intermédiaire… de Pathé Ciss, servi dans une superbe action par l’ailier gauche Álvaro García.

Le reste de la partie, le Rayo Vallecano est parvenu à le gérer avant de s’imposer logiquement. C’est donc une nouvelle excellente prestation pour Pathé Ismaël Ciss et ses partenaires, qui prennent provisoirement la première place de LaLiga. Pour la prochaine journée le week-end prochain, le Rayo Vallecano essaiera d’enchaîner lors de la venue du RCD Mallorca au Stade de Vallecas.

