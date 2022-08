Au terme des matchs de la 6ème et dernière journée de la phase de poules du championnat national de Beach Soccer, les 8 équipes, devant disputer la 2ème phase, sont fixées sur leurs adversaires.

Les 8 meilleures équipes pour cette seconde phase sont Mamelles, Plateau, Ngor, Yoff, Galaxy, Mbao, Kawsarà et Guet Ndar. Ces équipes sont réparties en 2 poules de 4 et les 2 meilleures formations de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales.

Dans la poule A, les clubs de Yoff, Plateau, Mamelles et Ngor vont se disputer les deux tickets qualificatifs pour le Final Four. De l’autre côté, Guet Ndar, invaincu en phase de poules, est logé dans la poule B, en compagnie de Mbao, Galaxy et Kawsara.

À l’issue de cette seconde phase, les 4 équipes joueront le Final Four les 16 et 17 septembre prochains à Saly (Mbour).

Cette deuxième phase va se jouer en aller-retour à partir du 27 août 2022.

Avec Stades