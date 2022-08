Auteur d’un bon match hier, Gorgui Sy DIENG félicite l’apport des jeunes joueurs de l’Equipe Nationale du Sénégal qui selon lui doivent rester sur cette lancée.

« On a bien démarré le match. C’est vrai qu’en 3e quart temps, on a eu des difficultés. Mais c’est comme ça en basket il y’a des temps forts et faibles. Heureusement, les plus jeunes ont répondu présents. Jean Jacques Boissy notamment et le retour de Papi Brancou dans l’équipe qui nous a fait du bien, de même que Ibou Faye. Je pense qu’on a vu une autre équipe du Sénégal. Mais je ne cesse de le répéter, ils font que reste sur la bonne lancée et respecter les consignes. On a un nouveau coach qui essaie des systèmes » a-t-il déclaré en fin de match hier. Le Sénégal a remporté son premier match amical face au Cap-Vert.

Ce ne fut pas un match facile pour lui et ses coéquipiers. Il tire les enseignements des difficultés rencontrées.

« On a un peu lâché lors du 3e quart temps. Nous jouons beaucoup sur la vitesse et Tavares stoppe souvent notre élan. On a aussi raté des paniers qu’eux ont réussi à mettre ce qui leurs a permis à revenir au score. Ce sont des choses à rectifier ».

Pour le cadre de la tanière, c’est une bonne préparation qu’effectue le Sénégal actuellement. Il nourrit de bons espoirs pour la 4e fenêtre à Monastir.

« Gagner ou perdre c’est la loi du sport qui dirige. Je pense que si l’on commence les choses bien on ne peut s’attendre à un résultat positif. L’équipe vit s’entraîne bien, nous faisons le nécessaire pour être prêt ».

wiwsport.com