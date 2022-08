Pourtant supérieur, l’Olympiacos n’a pu faire mieux qu’un match nul sur le terrain de l’Apollon Limassol en barrage aller pour la Ligue Europa (1-1). Pape Abou Cissé, Ousseynou Ba et leurs partenaires vont donc devoir gagner à domicile dans une semaine.

L’Olympiacos continue de ramer dans ce début de saison. Pour la cinquième fois en cinq matchs de qualification en Coupe d’Europe, les Champions de Grèce ne sont pas parvenus à s’imposer dans le temps règlementaire. Et ils pourront encore une fois s’en vouloir si le scénario ne leur est pas favorable la semaine prochaine dans Le Pirée.

Sur la pelouse de l’Apollon Limassol, les hommes de Carlos Corberán ont concédé le nul jeudi en barrage aller de Ligue Europa. Après l’ouverture du score de Rangelo Janga (18e), l’Olympiacos s’est contenté d’égaliser à la 29e minute grâce à son milieu de terrain international coréen de 25 ans Hwang In-beom.

Derrière, les Grecs ont eu la domination de la rencontre et se sont bénéficiés de plusieurs occasions pour prendre l’avantage. Mais leurs attaquants ont presque tout vendangé. Et le plus pire a été frôlé par l’Olympiacos puisque dans les derniers instants, l’Apollon Limassol s’est vu refuser un but pour une position de hors jeu.

Ainsi, il faudra à Pape Abou Cissé, Ousseynou Ba et leurs partenaires de l’emporter à domicile dans une semaine pour se qualifier en phase de groupes d’Europa League. Au cas contraire, ils devront se contenter de la Ligue Europa Conférence. Ce qui serait une première pour cette équipe de l’Olympiacos.

wiwsport.com