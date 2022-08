L’État du Sénégal a octroyé un terrain à la Fédération sénégalaise du tennis pour l’érection à Diamniadio (Rufisque) d’un complexe sportif répondant aux normes internationales, a déclaré vendredi, Issa Mboup, son président.

« Le complexe sportif va abriter quatorze courts de terre battue et sera labélisé par Rolland Garros’’, un tournoi de tennis sur terre battue qui se tient annuellement à Paris, la capitale française, a-t-il précisé lors d’un point de presse.

M. Mboup a souligné que « le tennis est un sport qui a besoin de moyens, de terrains et d’infrastructures ».

C’est pourquoi, a-t-il insisté, « il est important par le biais du ministère des Sports que l’Etat s’implique davantage dans le sport en général et le tennis en particulier’’.

« Nous avons perdu plusieurs dizaines de courts dans la région de Dakar alors qu’on en a besoin pour faire la promotion de ce sport en ayant des terrains et du matériel pour développer cette discipline’’, a déploré le président de la FST.

Issa Mboup a renseigné que la Fédération sénégalaise de tennis (FST) a signé un accord de coopération avec celle de la France en perspectives des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et ceux de la Jeunesse de Dakar 2026.

Selon lui, il est prévu dans le cadre de la convention signée avec la Fédération française de tennis (FFT), des renforcements de capacités, le partage de son savoir-faire en matière de sélection et d’entretien de la terre battue pour l’académie de Diamniadio.

« Le protocole repose sur un échange d’expertises dans les secteurs de la formation aux métiers du tennis et de l’événementiel. Il a pour but le développement du tennis comme levier d’accès à l’éducation, à la parité et à la santé », a témoigné Issa Mboup.

Par ailleurs, a-t-il fait savoir, le Sénégal a récemment participé à la Coupe Davis (Groupe IV Afrique) qui s’est tenue au Cameroun du 27 au 30 juillet et a remporté la finale du tournoi en dominant le Burundi.

APS