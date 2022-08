Un an après leur sacre au tournoi WAFU Zone A en terre Bissau Guinéenne, l’équipe nationale du Sénégal des moins de 15 ans remet le couvert du 18 au 21 août au Liberia. Arrivés sur place hier à 17h00 GMT pour les besoins de l’édition 2022, les protégés de Pape Faye logés à l’hôtel Golden Gate, à quelques pas du stade où se joueront les matchs, devront se frotter avec trois équipes. Il s’agit du Libéria, pays hôte de cette compétition, de la Mauritanie et de la Sierra Leone. En revanche, le Mali et la Gambie ne participeront pas au tournoi, les deux formations se sont retirées.

Au programme de la première journée, le Sénégal affrontera le Liberia ce jeudi 18 août à 8h (GMT). À la fin de cette rencontre d’ouverture, on assistera au duel entre la Sierra Leone et la Mauritanie calé à 10h (GMT). En ce qui concerne la deuxième journée, les Lionceaux défieront la Sierra Leone et que le pays hôte jouera contre la Mauritanie. La troisième et dernière journée mettra aux prises Sierra Leone – Liberia et Sénégal – Mauritanie. À l’issue des rencontres, l’équipe qui sera parvenue à empocher le plus de points aura remporté la compétition.