Le Sénégal est en pleine préparation pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Les Lions vont disputer des matchs amicaux. Le sélectionneur DeSagana Diop a fait face à la presse ce matin au Dakar Arena. Il a fait le point de l’actualité de la tanière.

Comment se passent les entraînements et la motivation du groupe ?

Nous avons commencé le 1er août et on a enchaîné jusqu’au 6 à Marius Ndiaye. La semaine suivante, nous sommes venus au Dakar Arena. Les joueurs s’entraînent dur et respectent les consignes. Ils sont motivés depuis la première séance d’entraînement. L’autre jour à la salle de musculation de l’hôtel, j’ai vu quelques uns travailler le soir là-bas. Ils sont tous là et à l’heure parce que lors de la première semaine, on n’était pas en regroupement fermé.

Pourquoi avoir choisi le Cap-Vert et l’Egypte pour les matchs amicaux?

On a envoyé des invitations à des équipes : Congo, Cap-Vert, Côte d’Ivoire et c’est le Cap-vert qui a donné une réponse favorable. Ils voulaient venir jouer avec nous puis partir en Côte d’Ivoire (où se déroulera l’autre groupe pour la fenêtre 4). J’avais contacté le coach du Congo que j’avais rencontré en Summer League mais c’est l’Egypte qui a répondu plutôt. Et le 22 août nous arrange bien parce qu’on aura deux jours de repos avant de disputer notre premier match.

Si on parle du Cap-Vert, on pense au géant Tavares qui a joué en NBA et que je connais. C’est aussi une équipe qu’on a jouée lors de l’AfroBasket 2021 en match de classement pour le podium. C’est une bonne équipe, donc un bon test pour nous. On a besoin de jouer des matchs amicaux pour tester ce qu’on fait en entraînement. On sera prêt alors.

Sur quoi insistez-vous lors des séances d’entraînement?

On a misé sur le côté physique pour remettre tout le monde en forme. En Egypte (la dernière fenêtre), on avait que 5 jours d’entraînements, c’est une chose que tout le monde a remarquée. On a amélioré cet aspect. Là si vous regardez les joueurs après 15 jours d’entraînement, on remarque qu’ils ont une bonne condition physique. Puis, l’aspect offensif et défensif, on a changé des choses qu’on faisait avant quand j’étais coach assistant. Cela prend du temps mais on est en train de voir la meilleure formule.

Que pensez-vous de vos prochains adversaires pour la 4e fenêtre ?

Je pense que la Tunisie et le Sud Soudan sont les deux meilleures équipes d’Afrique. Je l’ai dit aux joueurs hier. La Tunisie a gagné la coupe d’Afrique et tout le monde voit que le Soudan du Sud joue bien. En tant que coach, je n’aime pas parler des autres équipes. Je préfère me concentrer sur mon équipe, ce que je fais. On jouera match par match, quart temps par quart-temps et atteindre l’objectif.

Quel est l’objectif?

Il y a 5 pays d’Afrique qui disputeront la coupe du monde. Je pense que le Sénégal doit y être. C’est ce qui nous motive actuellement et c’est l’objectif. On est en train de tout faire pour se qualifier.

wiwsport.com (NAF)