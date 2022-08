Dans la poule A, le leader Yoff (15 pts+15) s’est qualifié pour le second tour, après avoir gagné 5 de ses 6 matchs de poule. Ayant capitalisé 15 points sur 18 possibles, Yoff est la seule équipe du groupe qualifiée au 2ème tour.

Dans la poule B, Ngor (13 pts+3) et Galaxy (10 pts+0) se sont qualifiés au second tour. Logés dans la poule la plus disputée et malgré un mano a mano avec son poursuivant Galaxy, Ngor a obtenu 5.victoires sur 6 possibles. De son coté, Galaxy figure parmi les meilleurs 2èmes, qualifiés pour la 2ème phase.

Il a fallu attendre la dernière jour née pour voir Kawsara, APLN et Mamelles de la poule C se départager. Vainqueurs respectivement de APLN et Vision, Kawsara (12 pts+5) et Mamelles (9 pts+5) sont tous qualifiés pour le 2ème tour. Un des 3 meilleurs 2èmes, Mamelles doit sa qualification in extremis à sa victoire sur APLN (4-1). Malgré sa défaite face à Plateau (5-3), le leader de la poule D, Mbao (10 pts+10), est qualifié pour le second tour.

Le champion en titre, Yeumbeul (3ème, 8 pts+4), vainqueur de Gorée (3-2), est éliminé suite à la défaite de Mbao par Plateau (10 pts 1), qualifié au 2ème tour. À Saint-Louis, le leader du groupe E, Guet Ndar (18 pts+26), qui a en chaîné 6 victoires en autant de matchs, sera le seul représentant de la région dans la 2ème phase.

Les 8 formations qualifiées pour cette seconde phase seront réparties en 2 poules de 4 et les 2 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales. Le Final Four et la finale se joueront les 16 et 17 septembre prochains à Saly (Mbour)… La deuxième phase va se jouet en aller et retour et les demi-finales en aller simple.