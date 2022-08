C’est à Thiès que se trouve Seed Aacademy, un vivier du basketball africain où des centaines de jeunes sont formées en basketball et allient sports et études. Kabir Pene qui est le manager général tire un bilan positif des 20 ans de l’académie et parle des satisfactions.

Quel regard portez-vous sur SEED qui célèbre ses 20 ans maintenant ?

C’est un parcours incroyable de la Seed par rapport à l’impact qu’elle a eu sur la vie de plusieurs jeunes dans la région, le pays et le continent. Je pense surtout à la formation qu’ils reçoivent aussi. C’est vrai que l’on ne voit que Gorgui Dieng et Youssou Ndoye sur l’aspect sportif mais il y’a toute cette pluralité de profils qui émerge de l’écosystème crée ici qui est très fécond. C’est un projet innovant et qui apporte beaucoup de satisfactions sur plusieurs aspects.

Ce n’est pas seulement du basketball que l’on apprend ici. Sur quels autres aspects formez-vous les hommes et les femmes qui sont ici?

On passe énormément de temps sur le développement personnel. On a de bons résultats scolaires. Sur 10 candidats au baccalauréat, 9 sont passés au 1er tour. Sur 9 candidats au BFEM, 8 sont passés. L’existence et l’efficacité de notre projet sportif et scolaire sont réelles. Quand tu ajoutes cela avec le camp FIBA qui a eu cette année où un de nos joueurs Mamadou Thiam est le MVP et un autre Aziz Yade qui est dans l’équipe-type. Ce sont de bonnes notes. Le modèle de Seed est une référence en disant qu’il n’y a pas de dichotomie entre le sport et les études et la formation de l’humain.

Pouvez-vous nous parler de la vision du fondateur Amadou Gallo Fall de mettre en place cette académie ?

Le besoin est parti d’un constat que l’Afrique on le regarde sous l’angle de la pauvreté. Le fondateur est convaincu que de partout on peut aller vers le ciel sans rester focus sur les manques, limites. Il s’est positionné en prenant le sport comme catalyseur. Toute la vision que j’ai du sport, c’est Gallo qui m’a inspiré. C’est un panafricaniste qui croit aux valeurs du sport. On le regarde plus sous cet angle parce qu’il a été manager Dallas Mavericks. Il a initié la NBA Africa, de la BAL, NBA ACADEMY… Mais l’angle que les gens oublient c’est que c’est fondamentalement humain et intellectuellement brillant.

Plusieurs personnes sont connues aujourd’hui dans le monde du basketball grâce à leur vécu à Seed Academy. Pouvez-vous nous parler de ses produits de Seed qui font aujourd’hui votre satisfaction?

Sur le plan sportif, on peut parler de Makhtar Ndiaye, Saer Sene, Gorgui Sy Dieng, Youssou Ndoye, Si on prend l’EN, la grande partie ce sont des joueurs qui viennent de Seed. Dans un autre registre, on peut citer Desagana Diop et Boniface Ndong ou encore et Ndongo Ndiaye conseiller à la Présidence. Il y a aussi d’autres profils comme Remy Ndiaye, Ramatoulaye Sy et Serigne Mboup. Et ce qui est intéressant, c’est qu’actuellement au niveau de l’académie, le coach Samba Fall qui est issu de SEED, dirige actuellement l’académie. On peut citer plusieurs autres profils comme cela.

wiwsport.com (NAF)