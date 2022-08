La ville de Kebemer sera dotée d’un hôpital qui répondra aux besoins de la population. Gorgui Sy Dieng est revenu sur les raisons qui lui ont poussé à construire cette infrastructure sanitaire estimée à 4 milliards de nos francs, dans sa ville natale.

C’est encore une belle action réussie par le Lion du basket. Cette ville de la région de Louga sera dotée d’un hôpital qui sera construit sur une superficie de 5 hectares dans la commune de Kebemer informe le maire. Le coût du projet est estimé à 4 milliards de Fcfa et sera livré aprés une durée de 18 mois donc en février 2024. Il sera doté de 120 lits, d’une maternité, de deux blocs opératoires et d’autres commodités qui permettront à la population de ne plus voyager vers d’autres régions notamment la capitale pour recevoir des soins.

« Ce n’est pas la première fois qu’on fait des choses à Kebemer. Quand on a amené du matériel pour le district, ce n’était pas adapté aux soins que l’on donnait ici. C’est ainsi que l’idée de construire un hôpital adapté m’est venue à la tête. Mon premier don ici est estimé à plus de 500 millions mais je ne suis pas une personne qui aime parler de montant. Sur ce projet, j’ai parlé avec plusieurs partenaires et la mairie aussi. Je n’attends rien en retour, je veux que mon exemple serve aux autres à participer dans le développement du pays sans toujours attendre l’Etat » a déclaré Gorgui Sy Dieng.

La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce dimanche à Kébémer. En plus de ses partenaires, la famille du basket a répondu présent à l’invitation de Gorgui Dieng, aussi son coéquipier en NBA, Derrick Rose. Les autorités étatiques n’ont pas aussi manqué à l’appel.

