Pour le compte de la 1ère journée de LaLiga, le Rayo Vallecano se déplace au Camp Nou pour faire face à une formation du FC Barcelone qui s’est renforcée et qui va s’appuyer sur une attaque de haut vol.

Répéter une des deux prestations de la saison dernière, mission presque impossible pour le Rayo Vallecano ? Une des belles surprises du Championnat d’Espagne la saison dernière, la formation toujours entraînée par Andoni Iraola avait réussi à battre le FC Barcelone à l’aller, au Stade de Vallecas, comme au retour au Camp Nou sur le score de 1 à 0.

Mais pour cette saison, la donne s’annonce bien différente et plus compliquée. S’il a gardé l’ossature de la saison dernière, le Rayo Vallecano fera face ce samedi (19h00 GMT) cette fois-ci à une équipe barcelonaise qui s’est nettement améliorée. Le Club Catalan s’est renforcé en défense avec l’arrivée d’Andreas Christensen, au milieu de terrain avec Franck Kessie mais surtout en attaque.

En plus d’Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Pierre-Emerick Aubameyang ou Memphis Depay, Xavi Hernández peut désormais s’appuyer sur Raphinha… et Robert Lewandowski. Une attaque qui a dévoré ses adversaires pendant la pré-saison et qui aura à cœur de briller dès son premier match officiel au Camp Nou. Pathé Ciss, attendu dans le onze de départ, et ses coéquipiers sont avertis.

wiwsport.com