On ne s’attendait pas à autre chose, à part la confirmation. Candidat pour le titre final, Sadio Mané a été bien nommé pour le Ballon d’Or France Football 2022.

Ce vendredi, le magazine France Football a dévoilé sa sélection pour le Ballon d’Or Masculin 2022. Parmi les 30 joueurs nommés pour succéder à Leo Messi, figure le nom du nouveau Bavarois Sadio Mané. Et cela n’a rien de surprenant puisque l’attaquant sénégalais de 30 ans, récemment élu Meilleur Football Africain de l’Année pour la seconde fois d’affilée, fait partie des prétendants pour remporter cette récompense.

Tant en club comme en sélection, l’ancien joueur de Liverpool sort d’une excellente saison. Au mois de février dernier, Sadio Mané remportait la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, il a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

Parti pour gagner ce trophée le 17 octobre prochain, au Théâtre du Châtelet, Paris ? Pour le moins que l’on puisse dire, c’est que Sadio Mané est bien parti pour battre son meilleur classement. Quatrième en 2019, l’ancien joueur de Génération Foot devrait forcément, au pire des cas, figurer sur le podium cette année. Mais il devra faire face à la forte concurrence avec Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions.

Les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2022

Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid),

Rafael Leão (Portugal, AC Milan),

Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Munich),

Christopher Nkunku (France, RB Leipzig)

Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liverpool),

Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid),

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City),

Luis Diaz (Colombie, Porto puis Liverpool),

Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City),

Casemiro (Brésil, Real Madrid),

Heung-min Son (Corée du Sud, Tottenham),

Fabinho (Brésil, Liverpool)

Karim Benzema (France, Real Madrid)

Mike Maignan

(France, AC Milan),

Harry Kane (Angleterre, Tottenham),

Darwin Núñez (Uruguay, Benfica puis Liverpool),

Phil Foden (Angleterre, Manchester City)

Sadio Mané (Sénégal, Liverpool puis Bayern Munich)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire, Ajax puis Dortmund)

Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Allemagne, Chelsea puis Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

Dušan Vlahović (Serbie, Fiorentina puis Juventus)

Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool)

João Cancelo (Portugal, Manchester City)

Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Norvège, Dortmund puis Manchester City)

wiwsport.com