D’Ottawa à Buenos Aires, de Tokyo à Dakar, les supporters des 32 nations qualifiées ainsi que les amoureux du ballon rond auront, à moins de 100 jours, les yeux rivés sur Qatar, pays hôte de la plus grande messe du football mondial.

Qui remportera la Coupe du monde 2022 de football et sacrera une équipe nouvelle championne du monde, quatre ans après la sélection nationale de la France ? L’édition 2022 de la Coupe du monde des nations, au Qatar, dont le match d’ouverture a été changé hier par l’instance faîtière, débutera le 20 novembre prochain au lieu du lundi 21 novembre. Nous sommes exactement à 100 jours du coup d’envoi.

Le duel entre le Sénégal et les Pays-Bas qui était censé être le match de l’ouverture du bal devient la troisième rencontre. En parallèle, la FIFA a décidé de faire jouer en premier le pays hôte. Cette décision permettra de renouer avec une tradition de longue date des matches d’ouverture impliquant des hôtes ou des champions en titre. Le match entre le Qatar et l’Equateur a en effet été décalé d’une journée. Il est programmé à 19 h 00 heures locales (16h 00 GMT) au stade Al-Bayt d’Al-Khor, au nord de Doha.

Avec 13 représentants, l’Europe est donc le continent qui comptera le plus de sélections lors de cette compétition, la dernière avec 32 équipes, puisque l’édition suivante, en Amérique du Nord dans quatre ans, en comptera 48. L’Afrique aura 5 représentants dont le Sénégal, champion de la CAN 2021. Les sénégalais logés dans le groupe A avec les Pays-Bas, l’Equateur, et le Qatar disputeront leur troisième phase finale d’une coupe du monde. L’ambition est de faire mieux qu’en 2002 et 2018, où la sélection sénégalaise a été éliminée respectivement en quart de finale et phase de poule.

Les nations qualifiées

Zone Afrique: Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal , Tunisie

, Tunisie Zone Amérique du Sud: Argentine, Brésil, Equateur, Uruguay

Zone Amérique du Nord et centrale: Canada, Etats-Unis, Mexique, Costa Rica

Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon

Zone Europe: Angleterre, Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse.

wiwsport.com