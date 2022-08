Le match d’ouverture de la Coupe du Monde a changé de date. Initialement prévue le 21 novembre prochain, le début de la grande messe du football mondial au Qatar se fera le 20 novembre. Une légère modification qui a fait réagir le sélectionneur des Pays-Bas qui était censé disputer le match de l’ouverture du bal contre le Sénégal.

La FIFA a annoncé que le match entre Qatar et l’Equateur a été décalé d’une journée afin de renouer avec une tradition récente selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte. En conséquence, le coup d’envoi du match entre les Pays Bas et le Sénégal, initialement programmé le 21 novembre à 13h (heure locale), sera finalement donné à 19 heures (heure locale) soit 16 heures GMT. Cette décision de la grande instance de football mondial a été commentée par Louis van Gaal l’un des concernés. En effet, le technicien voit des avantages et mais des inconvénients dans ce programme légèrement modifié.

« Il est remarquable que le calendrier des matchs soit encore modifié si peu de temps avant le tournoi« , a déclaré l’entraîneur. « Certes il paraît avantageux pour nous qu’il fasse moins chaud dans le stade à cette heure de la journée (19h), car il n’y aura plus de soleil. Mais le revers de la médaille, je pense que va peser très lourd. En effet, nos adversaires de groupe A, à savoir l’Équateur et le Qatar, vont disposer d’un jour de repos de plus avant la deuxième journée », remarque le sélectionneur.

La formation Orange disputera donc son premier match de l’édition 2022 du mondial contre le Sénégal le lundi 21 novembre à 19h au lieu de 13h (heure locale). Van Gaal pense que les supporters néerlandais auront moins de problèmes avec cette perturbation. « À cinq heures de l’après-midi, vous pouvez regarder un match de football un peu mieux que le lundi matin à 11 heures ». Le changement a également des conséquences pour Huis van Oranje, l’événement de fans à grande échelle que le KNVB organise pour ceux qui restent chez eux à Amsterdam. L’entraîneur s’attend à ce que cela ne causera pas de problèmes insurmontables pour les supporters.

