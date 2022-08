Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 sont maintenant quitte avec le CNG. En effet, les deux adversaires du dimanche passé sont rentrés dans leurs fonds. Ils ont touché leurs reliquats. Mais le CNG s’est également frotté les mains. Car les deux lutteurs ont perdu ensemble la somme de 4.990.000 FCFA.

Il est presque impossible de suivre un combat durant lequel les deux lutteurs respectent toutes les recommandations du CNG. C’est pourquoi Bira Sène et son équipe ne se lassent pas de les rappeler à l’ordre en exerçant des retenues sur leurs reliquats.

Battu par Balla Gaye 2, Gris Bordeaux n’a pas tout de même échappé au CNG. En effet, le 3ème Tigre Fass a perdu 2.410.000 FCFA suite à un surplus de bouteilles. Il a amené 12 bouteilles, soit 2 plus et cela lui a coûté 1.000.000 FCFA. Gris a aussi enregistré un surplus d’accompagnateur (60.000 FCFA), dépassement temps de prépa ration mystique (1.000.000 FCFA), 15 minutes de dépassement (150.000 FCFA) et une assurance de 200.000 FCFA.

Gris Bordeaux a été plus heureux que Balla Gaye 2 concernant les rétentions sur leurs cachets. En effet, le Lion de Guédiawaye a perdu 170.000 FCFA de plus que Gris. Le fils de Double Less a été défalqué sur son cachet la somme de 2.580.000 FCFA. Cela suite au surplus de bouteilles. Balla était venu avec 5 bouteilles. Balla était venu avec 5 bouteilles de plus que permis. Il a également dépassé le temps de la préparation mystique. Ainsi, entre autres fautes commises, le lutteur a laissé dans les caisse du CNG 2.580.000 FCFA nous signale son manager, Bassirou Babou.

Avec Record