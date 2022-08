Le Sénégal compte un seul buteur en verve dans les compétitions de clubs cette année et c’est sans surprise, Sadio Mané.

L’attaquant sénégalais Sadio Mané, fraîchement nommé ballon d’Or africain de l’année est classé 7e au classement des meilleurs buteurs, toutes compétitions de clubs confondues, parmi les joueurs évoluant dans les cinq depuis le début de l’année. Le nouveau joueur de Bayern Munich déjà auteur de 3 réalisations sous les couleurs des bavarois compte 16 buts. Il a enregistré le même nombre de buts que Ciro Immobile et Harry Kane.

Avec 24 réalisations chacun, l’ailier français du Paris Saint Germain et l’avant-centre du Real Madrid Karim Benzema sont solidement installés sur le siège de leader, devant leur compatriote Christopher Nkunku, auteur de 22 buts. L’ex joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski arrive à la quatrième position avec 20 buts. Il est suivi de Wissam Ben Yedder et de Moussa Dembélé, avec respectivement 19 et 18 buts.

Retrouvez ci-dessous le top 10 des meilleurs buteurs de l’année 2022

10. Son Heung-Min, 15 buts

9. Harry Kane, 16 buts

8.Ciro Immobile, 16 buts

7. Sadio Mane, 16 buts

6.Moussa Dembélé, 18 buts

5. Wissam Ben Yedder, 19 buts

4. Robert Lewandowski, 20 buts

3.Christopher Nkunku, 22 buts

2. Karim Benzema, 24 buts

1. Kylian Mbappé, 24 buts

wiwsport.com