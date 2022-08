De retour au Deportivo Alavés après un prêt de six mois au Rayo Vallecano la saison dernière, Mamadou Sylla ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais l’attaquant sénégalais ne manque pas de prétendants.

Mamadou Sylla a vécu une saison avec très peu de réussite en 2021-2022. Après son excellente campagne à Girona lors de la saison 2020-2021, avec ses 11 buts et 7 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions, l’attaquant sénégalais de 28 ans a été recruté par le Deportivo Alavés l’été 2021 pour évoluer en Liga. Mais l’ancien pensionnaire de La Masia du Barça ne réussira pas à s’imposer à Vitoria-Gasteiz.

En 14 matchs sous les couleurs d’Alavés, dont 13 en Championnat, il ne parviendra à marquer que deux buts, en Coupe du Roi. Envoyé en prêt au Rayo Vallecano en milieu de saison, Sylla n’a pas réussi à parfaire ses statistiques puisqu’il n’inscrira le moindre but en 13 apparitions. De retour à Alavés cet été, alors que les pensionnaires du Stade Mendizorrotza sont relégués en D2, il souhaiterait partir, à deux ans de la fin de son contrat.

L’ancien joueur de La Gantoise veut continuer à évoluer en Première Division. Et cela tombe peut-être bien. En effet, si l’on en croit aux informations de L’Esportiu, Mamadou Sylla intéresse trois clubs de LaLiga à savoir Girona, Elche et Cádiz. De retour dans le Championnat de Première Division pour cette saison, le Club Catalan aurait montré un intérêt plus considérable pour faire revenir son ancien joueur à Montilivi.

wiwsport.com