Bamba Dieng continue d’attirer les convoitises de nombreuses écuries à travers l’Europe. C’est l’affût pour récupérer l’attaquant sénégalais, désormais indésirable à Marseille.

Malgré son nouveau statut à la cité phocéenne, 5e dans la hiérarchie des attaquants avec notamment l’arrivée de Sanchez, Bamba Dieng est poussé vers la sortie ce qui lui fait l’un des plus grands animateurs de ce mercato. Et visiblement, c’est loin d’être terminé. L’attaquant sénégalais, champion d’Afrique attire particulièrement l’œil des recruteurs. Le joueur de 23 ans a des touches en Angleterre, en Allemagne et en Turquie. Annoncé depuis quelques jours dans le viseur de Newcastle, Leeds United ou encore de Bournemouth, le joueur formé à l’institut Diambars de Saly intéresse également Fulham.

En effet, le board des Cottagers qui n’est pas totalement convaincu par les prestations de Rodigro Muniz, a coché le nom de l’attaquant de l’OM sur sa short-list pour épauler Aleksandar Mitrovic. Ce n’est pas tout, à en croire les informations du journaliste Onur Ozkanen Galatasaray rentre dans la danse. Le club truc ambitionne de récupérer le champion d’Afrique, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille qui espère le céder contre 15 millions d’euros.

wiwsport.com